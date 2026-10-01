Karşıyaka, Galatasaray maçına 2 maçlık cezası nedeniyle taraftarsız çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka, Galatasaray maçına 2 maçlık cezası nedeniyle taraftarsız çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Galatasaray maçına 2 maçlık cezası nedeniyle taraftarsız çıkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Galatasaray'ı ilk iç saha maçında konuk edecek. Geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor maçı sonrası TBF'nin verdiği 2 maçlık ceza nedeniyle karşılaşma boş tribünler önünde oynanacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Türk Telekom'a deplasmanda 1 sayı farkla 73-72 yenilerek başlayan Karşıyaka yarın ilk iç saha maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekibin geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor randevusu sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle karşılaşma boş tribünler önünde oynanacak. Bu sezon henüz takımlarını izleyemeyen Karşıyaka taraftarları maç öncesi son antrenmanı ziyaret ederek oyunculara moral verecek. Galatasaray ilk hafta evinde Çayırova Belediyesi'ni 102-79 yenmişti. Karşıyaka hafta içinde 10'uncu transferi olarak guard Markel Starks'ı renklerine bağlamıştı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkGalatasarayBursasporKarşıyakaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:35:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Galatasaray maçına 2 maçlık cezası nedeniyle taraftarsız çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei