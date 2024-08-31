Karşıyaka, genç oyuncularının ücretlerini artırıyor

Spor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezonun başlamasına günleri sayan Karşıyaka, kadroda geçen yıldan kalan altyapı patentli gençlerine zam yapıyor. Yeşil-kırmızılılarda futbol şube yönetimi, kadroda geçen sezon da forma giyen Ferdi, Mustafa Durgun gibi oyuncuların düşük olan ücretlerinde ciddi iyileştirmeye gidiyor. Bu sezon hedefini zirve olarak belirleyen İzmir temsilcisinde genç futbolcular yine kadronun önemli parçası olacak. Karşıyaka'da takımda geçen sezondan kalan futbolcuların lisansları yenilenmişti. Yeni transferlerin lisansları ise transfer yasağı kaldırıldıktan sonra hafta içinde çıkarılacak.