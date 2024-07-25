Karşıyaka, Gencer Cansev ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Gencer Cansev ile Yollarını Ayırdı

Karşıyaka, dün kadrosuna kattığı Gencer Cansev'le yeşil-kırmızılı taraftarların istememesi üzerine yollarını ayırdı. Cansev, daha önce Göztepe forması giydiği dönemde yaşanan bir olay nedeniyle taraftarların tepkisine maruz kaldı ve transferinden 24 saat sonra takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Kulüp, taraftarların hassasiyeti nedeniyle anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı.

25.07.2024 13:30
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Karşıyaka, dün kadrosuna kattığı Gencer Cansev'le yeşil-kırmızılı taraftarların istememesi üzerine yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'da sular durulmuyor. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran ve yerine oyuncu transfer etmekte zorlanan yeşil-kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı. Dün öğle saatlerinde Karşıyaka'ya transfer olduğu açıklanan Gencer Cansev, geçmişte Göztepe forması giydiği dönemde yaşanan bir olaydan dolayı yeşil-kırmızılı taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı. Bunun üzerine 35 yaşındaki oyuncu da bu durumu Karşıyakalı yöneticilere bildirip, transferinin üzerinden 24 saat geçmeden takımdan ayrılmak istediğini iletti. İki tarafın karşılıklı fikir alışverişi yapmasından sonra oyuncu ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz ve profesyonel futbolcu Gençer Cansev arasında 24.07.2024 tarihinde varılan anlaşma, Taraftarımızın hassasiyeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Atatürk Stadyumu'na bayrak dikmişti

Öte yandan 2015-2016 sezonunda Karşıyaka ile Göztepe arasında oynanan 1. Lig maçında karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazanırken, ilk golü atan Gencer Cansev müsabakanın ardından sahayı sarı-kırmızılı bayrakla dolaşıp, bayrağı orta sahaya dikmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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