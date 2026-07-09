Karşıyaka Gökdeniz ile Anlaştı

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör Burhanettin Basatemür ve iç transferde 4 as futbolcusu Ömer Faruk, Mücahit, Alpay ile Erhan'ı kadroda tutmayı başaran Karşıyaka dış transfere yöneldi. Yeşil-kırmızılı kulüp, Kastamonuspor'dan 23 yaşındaki sol bek Gökdeniz Tandoğan'la büyük oranda anlaştı. Karşıyaka, geçen sezon takımın önemli oyuncularından olan sağ bek Harun Kaya'ya ise kulüp bulması için izin verdi.

Geçen sezon Ferdi Burgaz devre arasında Muşspor'a transfer olduktan sonra sol bekte altyapı patentli Selim Demirci'yi oynatan Kaf-Kaf, Gökdeniz'le defansın solunu takviye etmeye hazırlanıyor. Geçen sezon defansın sağında 26 maçta görev yapan 25 yaşındaki Harun'un ise sözleşmesinde yazan çıkış maddesini kullanacağı öğrenildi. Kurmaylar Harun'un yerine arayışlara başladı.