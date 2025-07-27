Karşıyaka, Golcü Osman Yıldırım'ı Takip Ediyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde genç oyunculara yönelen Karşıyaka'nın bir golcü daha almak için kolları sıvadığı belirtildi. Yeşil-kırmızılı kulübün geçen sezon Ağrı 1970 forması giyen 24 yaşındaki santrfor Osman Yıldırım ile ilgilendiği iddia edildi. Geçen sezon Play-Off oynayan Ağrı ekibinde 24 lig maçında 12 gol kaydeden Osman kupada 1 gol sevinci yaşadı. Dokuz da asist yapan skorer oyuncunun bonservis sorununun çözülmesi halinde İzmir temsilcisine gelebileceği ifade edildi. 1.92 boyundaki pivot santrfor, 3'üncü Lig kariyerinde 55 maçta 23 kez rakip fileleri sarstı.