Karşıyaka Hakan Kuş'u aradı - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattına kadar gerilediği sezonda son haftalarda teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde çıkış yakalayıp 9 maçtır yenilmeyen Karşıyaka'da bu yıl eski golcü Hakan Kuş'u yakalayan forvet çıkmadı. Altyapısında yetiştiği kulüpten sezon başında ayrılan Hakan, geçen sezon yeşil-kırmızılı formayla ligde 15 gol attı. Bu sezon transferi açıp Hakan Kuş'un yerine toplam 4 santrfor takviyesi yapan Karşıyaka'da eski golcüye yaklaşan isim çıkmadı.

İzmir temsilcisinde sezonun ilk yarısında santrfor oynayıp ardından forvet arkasına geçen Abdülkadir toplam 9 kez ağları sarsarak en skorer isim oldu. Devre arasında gönderilen yeni santrforlardan Okan ve ara transfer döneminde kiralanan Can, yalnız 2'şer kez ağları sarstı. Devre arasında takıma katılan santrfor Fatih Taşdelen de geçen hafta Fethiyespor ağlarını sarsıp 6 gole ulaştı. Karşıyaka'nın sezon boyunca ileri uçta oynayan 4 oyuncusu takıma toplamda 20 gollük katkı verdi. Yeşil-kırmızılılarda santrforların dışında orta saha Samican'ın 5, kanat İhsan Furkan ve stoper Cenk'in 4'er, sol bek Özgür'ün 3 ise golü bulunuyor.