Karşıyaka İç Sahada Üçte Üç Yaptı - Son Dakika
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Karşıyaka İç Sahada Üçte Üç Yaptı

Karşıyaka İç Sahada Üçte Üç Yaptı

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada 3 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

14.11.2024 11:26
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar iç sahada oynadığı 3 müsabakadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir giriş yapan Karşıyaka, ilk 6 hafta itibarıyla önemli bir performansa imza attı. Şu ana kadar ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılılar, yenilgilerin tamamını deplasmanlarda alırken, evinde rakiplerine geçit vermedi.

Merkezefendi Basket'i 105-88, Mersin Spor'u 107-81 ve Galatasaray'ı da 94-81 mağlup eden Karşıyaka, 16 Kasım Cumartesi günü Yalovaspor Basketbol'u konuk edecek. Ufuk Sarıca ve öğrencileri, rakibini mağlup ederek iç sahadaki bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Avrupa'da play-off garantilendi

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda play-off oynamayı garantilerken, kalan iki maçında liderliği elde ederek doğrudan üst tura adını yazdırmak için mücadele edecek. İzmir ekibi, bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ayrıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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