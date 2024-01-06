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Karşıyaka ile Göztepe Kadınlar 1. Ligi'nde Karşı Karşıya - Son Dakika
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Karşıyaka ile Göztepe Kadınlar 1. Ligi'nde Karşı Karşıya

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde Karşıyaka ile Göztepe yarın mücadele edecek. Karşıyaka 4. sırada yer alırken, Göztepe ise 5. sırada bulunuyor. Maç saat 16.00'da başlayacak ve Göztepe taraftarları salona alınmayacak.

Karşıyaka ile Göztepe Kadınlar 1. Ligi\'nde Karşı Karşıya
06.01.2024 - 13:58,
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TVF Kadınlar 1. Ligi'nde yarın Karşıyaka ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yarın Göztepe'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka öncesinde ev sahibi Karşıyaka 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 4. sırada bulunurken, konuk ekip Göztepe Voleybol ise 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5. basamakta yer alıyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği derbide kazanan ekip bir adım daha zirveye yaklaşacak.

Öte yandan Göztepe taraftarları, deplasmandaki mücadelede İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği salona alınmayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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