Karşıyaka, Justin Alston'u Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nin köklü ekibi Karşıyaka sezon öncesi 7'nci dış transfer olarak renklerine bağladığı ABD'li uzun forvet Justin Alston'un imzasını resmen duyurdu. 31 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu Avrupa'da Szedeak, Juventus, PAOK, Treviso ve son olarak Hapoel Holon'da oynadı. Geçen sezona İtalya'da Treviso'da başlayan Alston, ardından transfer olduğu İsrail ekibi Holon'da 14.7 sayı ve 4.4 ribaund ortalamaları yakaladı. Alston, yeşil-kırmızılıların üçüncü yabancısı oldu. Kaf-Kaf antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirip şimdiye kadar dış transferde ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven, oyun kurucu Ege Özçelik ve Meriç Murat Kuntker ile anlaşmıştı.