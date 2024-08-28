Karşıyaka, kadrosunu güçlendirdi ve oyuncu ayrılıkları yaşadı

Spor

Karşıyaka, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı yeni sezon öncesinde 15 oyuncu ile yollarını ayırırken, kadrosunu da 10 oyuncu ile güçlendirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, ligin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. İzmir temsilcisinde büyük bir değişim yaşanırken bu süreçte 15 futbolcuyla yollar ayrıldı ve 10 yeni oyuncu takıma kazandırıldı. Kaleye Hakan Canbazoğlu'nu transfer eden Kaf-Kaf, orta sahaya Hakan Barış, Kadir Bakırtaş, Erdal Öztürk, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak'ı monte etti. Forvete de İshak Kurt'u kazandıran yeşil-kırmızılılar, stopere Metin Peker ve Abdulkadir Öksüz'ü yerleştirdi. İzmir ekibi, kanat bölgesine de Sinan Gayla takviyesi yaptı.

Öte yandan Karşıyaka, sezon başında Şeref Özcan, Erdinç Cepoğlu, Barış Sağır, Fatih Taşdelen, Emre Keleşoğlu, Ömer Alper Tatlısu, Alpay Koldaş, Hakan Erçelik, Enes Kalyoncu, Haydar Yılmaz, Mehmet Alaeddinoğlu, Emir Koldere, Erdem Gökçe, Efe Tatlı ve Bilal Ceylan ile vedalaştı.

2-3 takviye daha yapılacak

Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan ve şu ana kadar 10 transfer yapan Karşıyaka, hücum bölgesine ve savunma hattına en az birer takviye daha yapması bekleniyor. Uzun lig maratonunda sorun yaşamak istemeyen teknik heyetin de bu karara sıcak baktığı ifade edildi. - İZMİR