Karşıyaka, Kongre Sürecine Kilitlendi - Son Dakika
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Karşıyaka, Kongre Sürecine Kilitlendi

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, yönetim değişikliği öncesinde belirsizlik yaşayan futbol takımı ve teknik heyet, 24 Aralık'taki olağanüstü kongreyi bekliyor. Yeni yönetim, sponsorluk ve mali kaynak sağlamak için çaba sarf ederken, futbolcular maaş ödemesi bekliyor.

21.12.2024 11:18
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KONGRE sürecine kilitlenen TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da takım ve teknik heyet de ikinci yarı öncesi yönetimin belli olmasını bekliyor. Yönetim düştükten sonra 3 Aralık'taki olağanüstü kongrede başkan adayı bulamayan, 1.5 aylık süreyi kulüpte imza yetkilisi olmadan geçirip 24 Aralık Salı günü yeniden sandığa gitmeye hazırlanan yeşil-kırmızılılarda henüz resmi olarak aday çıkmadı. Kaf-Kaf'ta son yönetimden Mehmet Karal, camiadan eski başkan ve yöneticilerin desteğiyle mali kaynak oluşturmaya çalışıp, liste hazırlıkları yapıyor. Özellikle sponsorsuz kalıp her ay maaş kriziyle dağılma tehlikesi yaşayan Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zirve yarışındaki basketbol takımı ve şampiyonluk hedefleyen futbol şubesi için mali kaynak yaratma arayışında önemli mesafe alındığı öğrenildi.

Seçimden sonra kongrenin hemen ardından basketbol takımına maaş ödemesi yapması gerekecek yeni yönetim zamanla yarışacak. Ligde ilk yarıda namağlup liderliğe kadar yükseldikten sonra önce Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesi, ardından yönetimin düşmesiyle çıktığı son 5 maçta galip gelemeyen Kaf-Kaf'ın futbol takımı, ikinci yarı maratonu öncesinde kongreye kilitlenmiş durumda. Son haftalarda kazanamamasına rağmen özellikle devrenin son maçında namağlup liderliği devralıp zirvede farkı açan Bursaspor'a karşı sergilediği futbolla umut veren üçüncü sıradaki Karşıyaka'da takımın durumu kongre sonrası belli olacak.

FUTBOLCULAR ÖDEME BEKLİYOR

Antrenmanlara hafta başında başlayacak yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, yeni yönetimle görüşmeyi bekliyor. Yaşanan süreçte peşinat taksitleri aksayan futbolcular ödeme beklerken, Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral ise alacakları için TFF kanalıyla kulübe ihtar çekmişti. İlk yarıda fazla forma şansı bulamayan Çağatay'ın da ayrılmak istediği öğrenildi. Transfer yasağını açmak için de yaklaşık 2 milyon TL ödemesi gereken Karşıyaka'da yeni yönetimi hareketli günler bekleyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Kongre Sürecine Kilitlendi - Son Dakika

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