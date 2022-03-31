Karşıyaka kritik haftada - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka kritik haftada

31.03.2022 12:43
Karşıyaka kritik haftada

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maça 37 puanla 11'inci sırada giren Karşıyaka, bu hafta Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparma hedefiyle çıkacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maça 37 puanla 11'inci sırada giren Karşıyaka, bu hafta Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparma hedefiyle çıkacak. Son 2 sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'un umutlarını haftalar önce tüketip amatöre düştüğü grupta sezon sonunda 2 takım daha lige veda edecek. Grupta son 6 maç öncesi Gümüşhanespor 29, Modafen 30 puanla düşme hattında yer alıyor.

Karşıyaka bu hafta Modafen'i yenerse alt gruptan iyice uzaklaşacak. Yeşil-kırmızılı ekibin mağlubiyet durumunda ise son 5 maça düşme hattının 4 puan üzerinde girip yeniden tehliye yaşama ihtimali var. Teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Karşıyaka, pazar günü Modafen deplasmanında iyi gidişini sürdürüp tamamen rahatlamayı hedefliyor.


YORUMLAR
500
Karşıyaka yenilgiyi unuttu Karşıyaka yenilgiyi unuttu Karşıyaka yine geriye düştü Karşıyaka yine geriye düştü

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka kritik haftada - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Son Dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük oldu
12:43 Vali Yerlikaya İstanbul'da beklenen 9 büyük afet riskini açıkladı: Dua ederek bekleyemeyiz
12:40 Faruk Çelik, görevden alınmasının ardından ilk kez konuştu: Payitaht dizisindeki sahneye kırgınım
12:25 Hakan Ural, İklim Elçisi seçilen Beren Saat'in sözlerine tepki gösterdi: Hiç bu toplara girme altında kalırsın
12:20 Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor
11:48 En büyük vaadi "Suriyelileri göndermek" olan Ümit Özdağ'a Suriyeli gencin cevabı: İnşallah!
11:45 Dünya Sağlık Örgütü 3 senaryo üzerinde duruyor: Koronavirüs salgını bu yıl bitebilir
11:44 Galatasaray'da başkanlık seçimlerine bir ay kaldı! Camia tercihini Ünal Aysal'dan yana yaptı!
11:44 Herkes temmuz ayını bekliyor: Emeklilerin, asgari ücretlilerin, EYT'lilerin, memurların gözü temmuz zamlarında
11:28 Köprü ve otoyollarda HGS'ye geçiş için bugün son gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 12:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka kritik haftada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement