Karşıyaka kritik haftada - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 6 maça 37 puanla 11'inci sırada giren Karşıyaka, bu hafta Modafen deplasmanına alt sıralarla bağını tamamen koparma hedefiyle çıkacak. Son 2 sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'un umutlarını haftalar önce tüketip amatöre düştüğü grupta sezon sonunda 2 takım daha lige veda edecek. Grupta son 6 maç öncesi Gümüşhanespor 29, Modafen 30 puanla düşme hattında yer alıyor.

Karşıyaka bu hafta Modafen'i yenerse alt gruptan iyice uzaklaşacak. Yeşil-kırmızılı ekibin mağlubiyet durumunda ise son 5 maça düşme hattının 4 puan üzerinde girip yeniden tehliye yaşama ihtimali var. Teknik direktör Erman Güraçar yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen Karşıyaka, pazar günü Modafen deplasmanında iyi gidişini sürdürüp tamamen rahatlamayı hedefliyor.