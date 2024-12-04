Karşıyaka Kupa\'dan Elendi

Spor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Karşıyaka, konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada hızlı atakta orta sahada topla buluşan Cephas, ceza sahası içine girip, kaleci Bahadır Güngördü'yü çalımlayıp boş kaleye yaptığı vuruşta meşin ağlara gitti. 1-0

80. dakikada orta sahada topu alan Efkan Bekiroğlu'nun ilerleyip ceza yayının üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

89. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Ali Sinan Gayla, çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Süleyman Bahadır, Serdar Soydan, Harun Güngör

Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Bedirhan Altunbaş, Gökhan Meral, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Erdal Öztürk (Berat Şahin dk. 28), Aygün Özışıkyıldız (Ali Sinan Gayla dk. 77), Çağatay Yılmaz (Enes Nalbantoğlu dk. 72), Mert Yusuf Torlak, Bedran Ekin, Yasin Ozan (İshak Kurt dk. 72)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Kayra Elmalı, Selim Demirci, Ensar Sultansuyu, Menderes Şahin, Ercan Kulaç

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Diogo Coelho, Alper Uludağ, Nico Schulz, Hayrullah Bilazer, Cem Tuna Türkmen, Kevin Varga (Efkan Bekiroğlu dk. 71), Sirozhiddin Astanakulov (İsmail Çokçalış dk. 72), Ali Kaan Güneren (Hasan Nazarov dk. 72), Mesut Kesik, Renaldo Cephas (Emre Gültekin dk. 89)

Yedekler: Fatih Demir, Görkem Cihan, Mahmut Tekdemir, Dorin Rotariu, Osman Çelik, Rijad Bajic

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Renaldo Cephas (dk. 15), Efkan Bekiroğlu (dk. 80) (MKE Ankaragücü), Ali Sinan Gayla (dk. 89) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Mesut Kesik, Kenan Koçak (MKE Ankaragücü) - İZMİR