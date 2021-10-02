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Karşıyaka ligde galibiyet peşinde - Son Dakika

Karşıyaka ligde galibiyet peşinde

02.10.2021 10:48
Karşıyaka ligde galibiyet peşinde, System.String[]

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda hafta içinde Kardemir Karabükspor'u eleyen Karşıyaka, rakibine yarın TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini almak için konuk olacak.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda hafta içinde Kardemir Karabükspor'u eleyen Karşıyaka, rakibine yarın TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk galibiyetini almak için konuk olacak. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Transfer yasağını 5 yıl aradan sonra kaldırarak 12 takviyeyle yenilediği kadrosuyla grupta henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, oynadığı 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puan topladı.

Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle tamamen altyapı oyuncularıyla mücadele eden Karabükspor, grupta şimdiye kadar oynadığı 4 maçı da farklı kaybedip puan tablosunda dibe demir attı. Zayıf rakibi karşısında kazanıp çıkışa geçmek isteyen yeşil-kırmızılılarda kadro dışı kalan 4 futbolcunun da affedilmesiyle takımda eksik bulunmuyor. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, ligde kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi.


Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka ligde galibiyet peşinde - Son Dakika Spor


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