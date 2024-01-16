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Karşıyaka Medical Point, Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı transfer etti - Son Dakika
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Karşıyaka Medical Point, Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı transfer etti

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka Medical Point, Rusya'nın Uralochka takımında forma giyen 25 yaşındaki Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı kadrosuna kattı. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, yabancı haklarını en iyi oyuncularla kullanarak Karşıyaka'yı Sultanlar Ligi'ne taşımayı hedeflediklerini belirtti. 1.86 boyundaki Shupianiova ise yeşil-kırmızılı kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Karşıyaka Medical Point, Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova\'yı transfer etti
16.01.2024 - 10:31,
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, dış transferde Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Rusya'nın Uralochka takımında forma giyen 25 yaşındaki Shupianiova sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Daha önce de dile getirdiğimiz gibi yabancı haklarımızı en iyi oyuncularla kullanıp Karşıyaka'yı Sultanlar Ligi'ne taşıyarak en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi. 1.86 boyundaki Belaruslu voleybolcu ise yeşil-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karşıyaka Medical Point, Belaruslu pasör çaprazı Anastasiya Shupianiova'yı transfer etti - Son Dakika
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