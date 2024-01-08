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Karşıyaka Medical Point, Göztepe Voleybol'u mağlup ederek seyirci rekorunu kırdı - Son Dakika
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Karşıyaka Medical Point, Göztepe Voleybol'u mağlup ederek seyirci rekorunu kırdı

Karşıyaka Medical Point ile Göztepe Voleybol arasında oynanan İzmir derbisini 4 bin 882 yeşil-kırmızılı taraftar takip ederek kendilerine ait olan seyirci rekorunu tekrar kırmış oldu. Karşıyaka Medical Point, müsabakayı 3-1'lik net bir skorla geçerek rövanş müsabakasını da kazandı.

Karşıyaka Medical Point, Göztepe Voleybol\'u mağlup ederek seyirci rekorunu kırdı
08.01.2024 - 14:39,
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Karşıyaka Medical Point ile Göztepe Voleybol arasında oynanan İzmir derbisini 4 bin 882 yeşil-kırmızılı taraftar takip ederek kendilerine ait olan seyirci rekorunu tekrar kırmış oldu.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, 14. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk etti. Yeşil-kırmızılılar, müsabakayı 3-1'lik net bir skorla geçmeyi başarırken kendisine ait olan seyirci rekorunu da tazeledi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni 1. Lig seyirci rekorumuzu tazeliyoruz. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz büyük Karşıyaka taraftarı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan sezonun ilk yarısında Göztepe Voleybol'a 3-2 mağlup olan Karşıyaka Medical Point, bu galibiyetle birlikte rövanş müsabakasını kazanmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karşıyaka Medical Point, Göztepe Voleybol'u mağlup ederek seyirci rekorunu kırdı - Son Dakika
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