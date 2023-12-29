Karşıyaka, Menemen FK\'dan Okan Dernek\'i transfer etmek istiyor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefine sezonun ikinci yarısında ulaşmak için ara transfere yönelen Karşıyaka, Menemen Futbol Kulübü'nden ön libero Okan Dernek'e kanca attı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Kaf-Kaf'ın hemşehrisi Menemen'den ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki Okan'ın bonservisini alırsa adresinin yeşil-kırmızılılar olacağı öğrenildi. Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'in de Menemen FK'nın iç sahada son oynadığı Amed Sportif maçında Okan'ı bizzat izlediği belirtildi.

Orta sahada Menemen'in defansif yükünü çeken kesici oyuncu olarak görev yapan Okan, ilk yarıda 17 maçta forma giydi. Okan, kariyerinde Amed SK, Fatih Karagümrük, Diyarbakırspor, İskenderunspor, Çatalcaspor, Sakaryaspor, Samsunspor'da da oynadı. Karşıyaka'nın transferde ilk etapta prensipte anlaştığı öğrenilen Düzcespor'dan eski oyuncusu sol bek Kerem Can Akyüz konusunda ise beklemede olduğu ifade edildi. Transferde stoper ve kanat da arayan yeşil-kırmızılılar, listesindeki bazı oyuncuların kulüplerinden ayrılmalarını bekliyor.