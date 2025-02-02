Karşıyaka, Merkezefendi'ye 95-71 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Merkezefendi'ye 95-71 Yenildi

Karşıyaka, Merkezefendi\'ye 95-71 Yenildi

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı 95-71 yenerek ligde kalma umutlarını artırdı. Karşıyaka, aldığı mağlubiyetle 6. sıradaki yerini koruyamadı ve 8. yenilgisini aldı.

02.02.2025 17:50  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Mesut Öztürk

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 4, Bleijenbergh 7, Egemen Güven 2, Mclemore 26, Moody 19, Arca Tülüoğlu 6, Cook 10, Berke Aygündüz, Egehan Arna 21, Metin Türen

KARŞIYAKA: Ozan Yılmaz 8, Hakan Sayılı 9, Ergi Tırpancı 11, Thomas Akyazılı 18, Muhsin Yaşar 25, Efe Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Yalın Yıldız, Mert Celep

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 49-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-58

BASKETBOL Süper Ligi'nde içinde bulunduğu sponsor krizi nedeniyle kadrosu dağılıp tüm yabancıları gittikten sonra altyapı takviyeli yerli oyuncuları kalan Karşıyaka, deplasmanda düşme hattında son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket'e de hayat verdi, kalan haftalar öncesi taraftarını korkuttu: 95-71. Hafta içinde bonservislerini almak için buy out ödeyen Russell ve McDermott da gittikten sonra yalnız yerlileri kalan, Antrenör Ufuk Sarıca'nın ardından Rüçhan Tamsöz'ün de ayrılmasıyla sahaya Yardımcı Antrenör Sinan Aksoylar yönetiminde çıkan Karşıyaka, rakibine direnemedi. Denizli ekibi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda ilk periyodu 25-20, devreyi 49-35, üçüncü periyodu 68-58 önde tamamladığı mücadelede 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Merkezefendi bu skorla 3 galibiyete ulaşarak ligde kalma yarışına tutundu. Kadrosu dağıldıktan sonra ligde üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Karşıyaka ise 8 galibiyette kaldı.

Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Basketbol, Karşıyaka, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Merkezefendi'ye 95-71 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:35:40. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Merkezefendi'ye 95-71 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.