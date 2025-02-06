Karşıyaka, Mersin Deplasmanında Yeni Bir Başlangıç Yapmayı Hedefliyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle kadrosundaki 6 yabancı oyuncusu, kaptanı Kenan Sipahi, Antrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüçhan Tamsöz'ün ayrıldığı süreçte çıktığı 6 maçı üst üste kaybeden Karşıyaka, yarın Mersin Spor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Geçen hafta takımdan ayrılan Russell'dan aldığı buy out parasıyla transfer yasağını kaldırıp yabancısız kalan kadrosunu takviye etmeye başlayan yeşil-kırmızılılarda yeni transfer şutör guard Roberto Gallinat da ilk kez forma giyecek. Ligin yeni ekibi Mersin Spor'un 17 maçta 10 galibiyeti, sezona müthiş başladıktan sonra dağılan Kaf-Kaf'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor. Karşıyaka bu mücadelenin ardından 11 Şubat Salı günü Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.