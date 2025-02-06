Karşıyaka, Mersin Deplasmanında Yeni Bir Başlangıç Yapmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Mersin Deplasmanında Yeni Bir Başlangıç Yapmayı Hedefliyor

Mali sorunlar nedeniyle kadrosunda değişiklikler yapan Karşıyaka, 6 maçlık kötü serisinin ardından Mersin Spor ile karşılaşacak. Yeni transfer Roberto Gallinat ilk kez forma giyecek.

06.02.2025 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle kadrosundaki 6 yabancı oyuncusu, kaptanı Kenan Sipahi, Antrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüçhan Tamsöz'ün ayrıldığı süreçte çıktığı 6 maçı üst üste kaybeden Karşıyaka, yarın Mersin Spor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Geçen hafta takımdan ayrılan Russell'dan aldığı buy out parasıyla transfer yasağını kaldırıp yabancısız kalan kadrosunu takviye etmeye başlayan yeşil-kırmızılılarda yeni transfer şutör guard Roberto Gallinat da ilk kez forma giyecek. Ligin yeni ekibi Mersin Spor'un 17 maçta 10 galibiyeti, sezona müthiş başladıktan sonra dağılan Kaf-Kaf'ın ise 8 galibiyeti bulunuyor. Karşıyaka bu mücadelenin ardından 11 Şubat Salı günü Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı ağırlayacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, Karşıyaka, 3-sayfa, Mersin, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Mersin Deplasmanında Yeni Bir Başlangıç Yapmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Mersin Deplasmanında Yeni Bir Başlangıç Yapmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.