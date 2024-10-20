Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Mersinspor'u 107-81 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka: Kenan Sipahi 18, Errick McCollum 15, James Webb 10, Damien Jefferson 11, Jerry Boutsiele 15, Muhsin Yaşar 9, Daron Russell 12, Efe Ergi Tırpancı 4, Hakan Sayılı 5, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel 6, Mert Celep 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Mersinspor: Isaiah Pineiro 9, Gabriel Olaseni 11, Justin Cobbs 13, Paco Cruz 11, Emre Tanışan 8, Canberk Kuş 3, Evaldas Kairys 2, Gerel Simmons 22, Tevfik Akdamar, Anıl Alyanak, Rafi Ömer Oralkan 2, Berkay Sinirlioğlu
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 29-22 (Karşıyaka lehine)
Devre: 55-48 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 84-63 (Karşıyaka lehine) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Mersinspor'u Farkla Yendi - Son Dakika
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