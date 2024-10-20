Karşıyaka, Mersinspor\'u Rahat Geçti

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Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Mersinspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın rahat geçeceğini beklemediklerini dile getirdi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 3. haftada Mersinspor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 107-81'lik skorla kazanmayı başardı. Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyleyerek, "İlk yarıyı 17 asist ve sadece 1 top kaybıyla tamamladık ki bu gerçekten muazzam bir oran. Ancak ilk yarıda özellikle verdiğimiz basket fauller ve ribaundlardan yediğimiz üçlükler nedeniyle yakın bitti. Fakat ikinci yarıda bu hataları telafi ettik. Son derece akıcı bir basketbol oynadık ve 6 oyuncumuz çift haneli sayılara ulaştı, maçı da 29 asist ile bitirdik. Son üç maçımızda herkesten katkı aldık, Sean ve Thomas'ın eksik olduğu dönemde takım büyük bir karakter gösterdi. Bu maçın bu kadar rahat geçmesini beklemiyorduk, zor olacağını düşünüyordum. Ancak takımda herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Tüm takımımı gönülden tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR