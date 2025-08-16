Karşıyaka, Muhammet Ensar Akgün\'ü İstiyor

Amatörden ve altyapılardan keşfettiği oyuncuları vitrine çıkarmasıyla tanınan Basatemür'ün 2023 yazında 23 yaşındayken amatör ligde Tekirdağspor'dan Somaspor'a kazandırdığı Muhammet Ensar, yarım sezondaki performansıyla o yıl ara transfer döneminde 1'inci Lig ekibi Manisa FK'ya satıldı. İlk kez Burhanettin Basatemür'ün profesyonel takımda şans verdiği Ensar, geçen sezon Manisa FK'da 24 maçta görev yaptı. Karşıyaka, bu sezon ilk hafta Manisa FK'da kadroya alınmayıp kulüp arayan 25 yaşındaki oyuncuyla Basatemür'ün talebiyle büyük oranda anlaştı. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.