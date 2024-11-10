Karşıyaka, Muş Spor'u 2-1'le Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Muş Spor'u 2-1'le Geçti

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Muş Spor'u 2-1 yenerken, Gökhan Şensan unutulmadı.

10.11.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan

KARŞIYAKA: Hakan – Bedirhan (Dk. 75 Ali Sinan), İsmail, Abdulkadir, Ferdi, Kadir (Dk. 83 Onur), Hakan, Sefa (Dk. 75 Mert Yusuf), Cenk Ahmet, Enes (Dk. 83 Çağatay), İshak (Dk. 90+4 Bedran)

MUŞ SPOR KULÜBÜ: İlker Günay – Muhammet Fatih, Efe, Ahmet Sun, Ebu Sıddık (Dk. 66 Kadir), Metin, İlker Günaslan, Cem (Dk. 66 Tuğkan), Ayetullah (Dk. 46 Noyan) (Dk. 80 Safa Ali), Halil (Dk. 75 Yakup), Yusuf

GOLLER: Dk. 16 Enes, Dk. 34 Cenk Ahmet (Karşıyaka), Dk. 90+3 Yakup (Muş Spor)

SARI KARTLAR: Mert Yusuf (Karşıyaka), Ebu Sıddık, İlker Günay, Efe (Muş Spor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Muş Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini 16'ncı dakikada Enes, 34'üncü dakikada Cenk Ahmet atarken, konuk takımın golü 90+3'üncü dakikada Yakup'tan geldi. Bu sonuçla Karşıyaka 25 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü, Muş Spor ise 14 puanda kaldı.

16'ncı dakikada Karşıyaka golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Kadir'in ortasında arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Enes, uzak köşeye plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

34'üncü dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Enes yerden kesti, Cenk Ahmet gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

43'üncü dakikada Muş Spor Kulübü'nün kazandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Ahmet Sun'un şutunda top üst direkten döndü.

İlk yarı Karşıyaka'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada sağdan Hakan'ın ortasında defanstan seken topu direk dibinde kaleci son anda çıkardı.

86'ncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Ali Sinan'ın sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Muhammet Fatih'in kale önüne yerden ortasında Yakup topa ayak koydu: 2-1.

GÖKHAN ŞENSAN UNUTULMADI

Karşıyaka camiasını ve özellikle futbol takımını vefatıyla derinden yaralayan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan unutulmadı. Karşıyakalı futbolcular maçtan önce ısınmaya üzerinde, "Seni unutmayacağız Gökhan Şensan" yazılı tişörtlerle çıktı. Gökhan Şensan'ın fotoğrafının yer aldığı maket tribünde yer alırken hem Karşıyaka hem de Muş Spor tribününde Şensan için pankart asıldı. Karşıyaka'nın ilk attığı golün ardından da futbolcular Şensan'ı unutmadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Muş Spor'u 2-1'le Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
11:49 Minik Şirin’in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
10:49 Masterchef’te yüzü yanan Beyza’nın son hali Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali
10:47 İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 18:05:04. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Muş Spor'u 2-1'le Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.