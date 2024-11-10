Karşıyaka, Muş Spor'u 2-1'le Geçti

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan

KARŞIYAKA: Hakan – Bedirhan (Dk. 75 Ali Sinan), İsmail, Abdulkadir, Ferdi, Kadir (Dk. 83 Onur), Hakan, Sefa (Dk. 75 Mert Yusuf), Cenk Ahmet, Enes (Dk. 83 Çağatay), İshak (Dk. 90+4 Bedran)

MUŞ SPOR KULÜBÜ: İlker Günay – Muhammet Fatih, Efe, Ahmet Sun, Ebu Sıddık (Dk. 66 Kadir), Metin, İlker Günaslan, Cem (Dk. 66 Tuğkan), Ayetullah (Dk. 46 Noyan) (Dk. 80 Safa Ali), Halil (Dk. 75 Yakup), Yusuf

GOLLER: Dk. 16 Enes, Dk. 34 Cenk Ahmet (Karşıyaka), Dk. 90+3 Yakup (Muş Spor)

SARI KARTLAR: Mert Yusuf (Karşıyaka), Ebu Sıddık, İlker Günay, Efe (Muş Spor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, 10'uncu hafta mücadelesinde konuk ettiği Muş Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini 16'ncı dakikada Enes, 34'üncü dakikada Cenk Ahmet atarken, konuk takımın golü 90+3'üncü dakikada Yakup'tan geldi. Bu sonuçla Karşıyaka 25 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü, Muş Spor ise 14 puanda kaldı.

16'ncı dakikada Karşıyaka golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Kadir'in ortasında arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Enes, uzak köşeye plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

34'üncü dakikada sol çizgiden ceza sahasına giren Enes yerden kesti, Cenk Ahmet gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

43'üncü dakikada Muş Spor Kulübü'nün kazandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Ahmet Sun'un şutunda top üst direkten döndü.

İlk yarı Karşıyaka'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada sağdan Hakan'ın ortasında defanstan seken topu direk dibinde kaleci son anda çıkardı.

86'ncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Ali Sinan'ın sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Muhammet Fatih'in kale önüne yerden ortasında Yakup topa ayak koydu: 2-1.

GÖKHAN ŞENSAN UNUTULMADI

Karşıyaka camiasını ve özellikle futbol takımını vefatıyla derinden yaralayan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan unutulmadı. Karşıyakalı futbolcular maçtan önce ısınmaya üzerinde, "Seni unutmayacağız Gökhan Şensan" yazılı tişörtlerle çıktı. Gökhan Şensan'ın fotoğrafının yer aldığı maket tribünde yer alırken hem Karşıyaka hem de Muş Spor tribününde Şensan için pankart asıldı. Karşıyaka'nın ilk attığı golün ardından da futbolcular Şensan'ı unutmadı.