Karşıyaka'nın Amiral Branşlarda Hüsranı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'nın Amiral Branşlarda Hüsranı

Karşıyaka\'nın Amiral Branşlarda Hüsranı
05.05.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, sezon boyunca futbol ve voleybolda play-off'a kalmasına rağmen hedefine ulaşamadı.

KARŞIYAKA bu sezon takım sporlarında 3 amiral branşta hayal kırıklığı yaşadı. Sezon öncesi idari ve mali olarak karanlık bir tablo olmasına rağmen camia ve reklam destekleriyle takımlarını kurup mücadeleye başlayan Karşıyaka'da, 3'üncü ligdeki futbol ve 1'inci ligdeki kadın voleybol takımı play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. Basketbol Süper Ligi'nin 52 yıldır hiç küme düşmeyen temsilcisi Karşıyaka potada ise uçurumun kıyısına geldi. 3'üncü ligden 8 yıldır kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon üst üste üçüncü, bu ligde beşinci kez play-offta elendi. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Kaf-Kaf, play-offta Ayvalıkgücü Belediyespor'a 0-0'ın rövanşında taraftarı önünde 2-0 yenilerek havlu attı.

Voleybolda Sultanlar Ligi'nden 2011'de düştükten sonra bu sezon sekizinci kez play-off oynayan Karşıyaka, yarı finalde elenmekten kurtulamadı. Kaf-Kaf filede geçen sezonun ardından bu yıl da hüsran yaşadı. Karşıyaka'nın senelerdir en başarılı takım branşı olan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra toplam 54 yılla Basketbol Süper Ligi'nin en köklü ekibi konumundaki basket takımı 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadığı ligden düşme aşamasına geldi. Ligde son haftaya düşme hattında giren Kaf-Kaf, kendi kazansa dahi rakipleri galip geldiği takdirde küme düşecek. Potada birçok eski yabancı oyuncuya FIBA'lık borcu bulunan Kaf-Kaf küme düşerse büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Karşıyaka basketbolda ilk ve son kez 58 yıl önce 1968'de küme düşmüştü.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Amiral Branşlarda Hüsranı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:00:59. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Amiral Branşlarda Hüsranı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.