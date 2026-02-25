Karşıyaka'nın Divan Kurulu Seçimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'nın Divan Kurulu Seçimi

Karşıyaka\'nın Divan Kurulu Seçimi
25.02.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Spor Kulübü'nde divan genel kurulu yarın saat 18.00'de Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün divan genel kurulu yarın yapılacak. Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Kulüpte 25 yılı tamamlayan üyelerin yer aldığı divan kurulunun yönetim kurulu için Mehmet Yaya ve Halil Zeki Osma'nın başkan adaylığındaki iki liste yarışacak.

Kaf-Kaf'ta uzun yıllar yönetimlerde genel sekreter olan, daha önce Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun yanı sıra halen Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nda yer alan Mehmet Yaya'nın divan yönetim kurulu listesine Gamze Kocatoros Çelik, İbrahim Palaoğlu, Celal Arısan, Hakan Düzdemir, Kaan Akacun, Turhan Gürsel Urhan, Cem Değirmencioğlu ve Ahmet Dördüncü gibi isimler yer almıştı. Yine uzun yıllar yönetim ve denetim kurullarında bulunan Halil Zeki Osma'nın listesine Cüneyt Başak, Güçlü Aydoğdu, Yücel Çağatay, Meriç Köyatası ve Süleyman Süha Özsağman gibi isimler girmişti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Divan Kurulu Seçimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:05:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Divan Kurulu Seçimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.