Karşıyaka\'nın Divan Kurulu Seçimi

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün divan genel kurulu yarın yapılacak. Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Kulüpte 25 yılı tamamlayan üyelerin yer aldığı divan kurulunun yönetim kurulu için Mehmet Yaya ve Halil Zeki Osma'nın başkan adaylığındaki iki liste yarışacak.

Kaf-Kaf'ta uzun yıllar yönetimlerde genel sekreter olan, daha önce Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun yanı sıra halen Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nda yer alan Mehmet Yaya'nın divan yönetim kurulu listesine Gamze Kocatoros Çelik, İbrahim Palaoğlu, Celal Arısan, Hakan Düzdemir, Kaan Akacun, Turhan Gürsel Urhan, Cem Değirmencioğlu ve Ahmet Dördüncü gibi isimler yer almıştı. Yine uzun yıllar yönetim ve denetim kurullarında bulunan Halil Zeki Osma'nın listesine Cüneyt Başak, Güçlü Aydoğdu, Yücel Çağatay, Meriç Köyatası ve Süleyman Süha Özsağman gibi isimler girmişti.