Karşıyaka\'nın Forveti Ömer Faruk Sezgin Bahis Oynamaktan PFDK\'ya Sevk Edildi

20.08.2025 12:53  Güncelleme: 12:58
Karşıyaka'da forma giyen 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, bahis oynaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF, Sezgin'in 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak sevkine karar verdi.

Geçtiğimiz aylarda Karşıyaka'nın kadrosuna kattığı Ömer Faruk Sezgin (26), muhtelif tarihlerde bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, 'bahis oynaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Futbolcu Ömer Faruk Sezgin'in muhtelif tarihlerde misli.com üzerinden futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 19.08.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı disiplin raporunda

Öte yandan sevk raporlarında 28 Nisan 2024 tarihinde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçını incelemeye aldı. Mevcut karşılaşma için Ankaraspor Kulübü'nün yanı sıra, birçok futbolcu ve yönetici kurula sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

