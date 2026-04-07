Karşıyaka\'nın Genç Yıldızları Parlıyor

07.04.2026 13:46
Karşıyaka, oyuncu satışları ve yeni stad protokolü ile dikkat çekiyor. Berat Şahin'in önü açık.

3'üncü Lig'de üst üste üçüncü kez Play-Off oynamayı garantilerken bu sezon ligdeki yeni statüyle birçok genç oyuncuyu da vitrine çıkaran Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'tan sonra takımda birlikte forma giyen kuzeni Berat Şahin'i de sezon sonunda yüksek bonservis bedeli ile satmaya hazırlanıyor. Karşıyaka'da ilk yarıda as futbolcuların bahis soruşturmasında ceza almasıyla ilk 11'de şans bulmaya başlayan 19 yaşındaki sağ kanat Adem, 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden yüzde 25 pay karşılığı haziran ayından itibaren Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Adem'le birlikte futbola başlayıp aynı sezon Kaf-Kaf'a transfer olan, bu sezon birlikte A takımda forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu kuzeni Berat da özellikle son haftalardaki performansıyla gözde oldu. Karşıyaka'da 25 maçta 2 gol, 9 asistle oynayan Berat'ı Fransa Ligi ekipleri menajerler aracılığıyla takibe aldı. Türkiye'den de birçok kulübün Berat'ı izlediği öğrenildi. Performansı her geçen hafta artan Berat'ın da Adem gibi yeşil-kırmızılılara sezon sonunda bonservis kazandırarak yuvadan uçması bekleniyor.

ERHAN'DAN 3 ASİST BİRDEN

Karşıyaka'da 3 aylık hak mahrumiyeti cezası bitince şubat ayından itibaren sahalara dönen Erhan Öztürk, takımını sırtlamayı sürdürüyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 5-0 kazanılan son Bornova 1877 maçında 3 asist birden yaptı. Erhan, sahalara döndükten sonra çıktığı 9 maçta 2 gol, 8 asistle oynadı. Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 4 gol, 11 asiste ulaştı. Karşıyaka'nın orta sahasında Erhan-Berat ikilisi toplam 20 gol pası verdi.

CUMA GÜNÜ STAT ZİRVESİ VAR

Karşıyaka'nın yıllardır beklediği yeni stadın inşaatını geçen hafta yapılan protokolle İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenirken cuma günü önemli bir zirve gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliği yapacağı toplantıda stadın projesini çizen Mimar Bahadır Kul ve Karşıyaka camiası ile yönetimi bir araya gelecek. Toplantıda projeye son şekli verilerek ihaleyle ilgili yol haritasının belli olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
