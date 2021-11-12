Üye Girişi
Karşıyaka'nın iki yüzü - Son Dakika

Karşıyaka'nın iki yüzü

12.11.2021 13:11
Karşıyaka'nın iki yüzü

Kulübün lokomotif branşı futbolda sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen yine hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, salon sporları basketbol ve voleybolda ise liglerde zirvede yer alıyor.

Kulübün lokomotif branşı futbolda sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen yine hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, salon sporları basketbol ve voleybolda ise liglerde zirvede yer alıyor. Futbolda başarıya yıllardır hasret kalan Kaf-Kaf, 1'inci Lig'den gerileyip düştüğü TFF 3'üncü Lig'e 4 yıldır demir atarken, bu sezon da şampiyonluk yarışında erken hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başında 5 yıldır kapalı olan transferi geçici olarak açan Karşıyaka, yaptığı takviyelerle kadrosunu uzun süre sonra yenileyip şampiyonluk hedeflemesine rağmen umduğunu bulamadı. İzmir ekibi, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgiyle 12 puan toplayabilip şampiyonluk ve Play-Off yarışının çok uzağında düşme sınırında kaldı.

En başarılı branşı basketbolda ise başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yine her yıl başarı çıtasını yükselten Pınar Karşıyaka, sponsorunun da desteğiyle sezona çok iddialı bir kadroyla başladı. ING Basketbol Süper Ligi'nde henüz ilk haftalardan fırtına gibi esen Kaf-Kaf, 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle Fenerbahçe Beko'yla birlikte liderliğe yerleşti. Karşıyaka, potada bu sezonki performansıyla taraftarına 2015 yılındaki Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeniden şampiyonluk hayalleri kurdurmaya başladı. Voleybolda ise altyapı ağırlıklı kadrolarıyla mücadele eden yeşil-kırmızılılar, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.


Karşıyaka'nın iki yüzü
Karşıyaka'nın iki yüzü
Karşıyaka'nın iki yüzü

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, basketbol, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın iki yüzü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hırsızlık mağduru Neymar, sosyal medyada yana yakıla yardım istedi 12:30 Hırsızlık mağduru Neymar, sosyal medyada yana yakıla yardım istedi Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı 12:08 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu 11:12 Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu

Son Dakika Haberleri
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete gireceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete gireceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete gireceğini açıkladı         
13:51
Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor         
13:29
Çoban dağda gezerken buldu! İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş Çoban dağda gezerken buldu! İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
13:04
Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu         
12:31
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi         
12:02
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı         
11:28
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:02:12. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın iki yüzü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement