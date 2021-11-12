Karşıyaka'nın iki yüzü

Kulübün lokomotif branşı futbolda sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen yine hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, salon sporları basketbol ve voleybolda ise liglerde zirvede yer alıyor. Futbolda başarıya yıllardır hasret kalan Kaf-Kaf, 1'inci Lig'den gerileyip düştüğü TFF 3'üncü Lig'e 4 yıldır demir atarken, bu sezon da şampiyonluk yarışında erken hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başında 5 yıldır kapalı olan transferi geçici olarak açan Karşıyaka, yaptığı takviyelerle kadrosunu uzun süre sonra yenileyip şampiyonluk hedeflemesine rağmen umduğunu bulamadı. İzmir ekibi, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgiyle 12 puan toplayabilip şampiyonluk ve Play-Off yarışının çok uzağında düşme sınırında kaldı.

En başarılı branşı basketbolda ise başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yine her yıl başarı çıtasını yükselten Pınar Karşıyaka, sponsorunun da desteğiyle sezona çok iddialı bir kadroyla başladı. ING Basketbol Süper Ligi'nde henüz ilk haftalardan fırtına gibi esen Kaf-Kaf, 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle Fenerbahçe Beko'yla birlikte liderliğe yerleşti. Karşıyaka, potada bu sezonki performansıyla taraftarına 2015 yılındaki Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeniden şampiyonluk hayalleri kurdurmaya başladı. Voleybolda ise altyapı ağırlıklı kadrolarıyla mücadele eden yeşil-kırmızılılar, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 5 maçta 5 galibiyetle lider durumda bulunuyor.