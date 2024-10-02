Karşıyaka'nın Moral Kaynağı: Yasin Ozan Dönüyor - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Moral Kaynağı: Yasin Ozan Dönüyor

Karşıyaka\'nın Moral Kaynağı: Yasin Ozan Dönüyor

Karşıyaka, Bornova 1877 maçında galibiyet hedefliyor. Yasin Ozan, takıma dönerek güç katıyor.

02.10.2024 13:30
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 3 galibiyetle namağlup zirveye ortak olan Karşıyaka'da cumartesi günü Bornova 1877'yle liderliği devralma hedefiyle oynanacak maç öncesi moraller yüksek. Yeşil-kırmızılılarda yönetim futbolculara Artvin Hopaspor deplasmanındaki 3-0'lık galibiyetin zamlı primlerini de hafta başından ödedi. Kendisi gibi 10 puanı bulunan rakibini İzmir derbisinde taraftarının desteğiyle yenerek koltuğa kurulmak isteyen İzmir temsilcisi, bu maçın ardından art arda iki hafta deplasmanda mücadele edecek. Kritik periyotta hata yapmak istemeyen yeşil-kırmızılılar, 13 Ekim'de Kuşadasıspor, 20 Ekim'de Düzcespor deplasmanına çıkacak.

YASİN OZAN DÖNÜYOR

Karşıyaka'da geçen sezon 17 Şubat'ta oynanan Batman Petrolspor maçında çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan golcü Yasin Ozan, takımla antrenmanlara başladı. Geçen yıl sakatlanana kadar yeşil-kırmızılıların en golcü ismi olan 33 yaşındaki santrfor, ay sonunda formasına yeniden kavuşacak. 8 aydır yeşil sahalara uzak kalan Yasin, geçen sezon 19 maçta 9 gol atmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Moral Kaynağı: Yasin Ozan Dönüyor - Son Dakika

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