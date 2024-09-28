Karşıyaka'nın Sponsoru Belirsiz

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BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ın sürpriz bir şekilde ayrıldığı Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü açıklama yaparak henüz yeni bir sponsorla anlaşmadıklarını söyledi. Ergüllü sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Son günlerde basında çıkan sponsorluk anlaşmaları hakkındaki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Temmuz ayında basketbol ana sponsorumuz Pınar Yaşar Holding grubunun bilgisi dahilinde yaptığımız Avrupa Şampiyonlar Ligi sponsorluk görüşmeleri o tarihteki koşullar nedeniyle gerçekleşmemiştir. Hem kulübümüz hem ana sponsorumuz hem de görüştüğümüz firmalara uygun şartlar yaratılamadığı için bu sezona uygun bir anlaşma sağlanamamıştır. Yeni sezon için sponsorluk görüşmelerimiz devam etmekte olup henüz netleşmiş bir durum söz konusu değildir. Sonuçlanan bir görüşmemiz olursa elbette ki camiamız ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.