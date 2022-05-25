Karşıyaka'nın transfer planı hazır - Son Dakika
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Karşıyaka'nın transfer planı hazır

25.05.2022 10:46
Karşıyaka'nın transfer planı hazır

TFF 3'üncü Lig'de sezon biter bitmez transfere yönelip, bu hafta sonuna kadar imza atması beklenen Metin Peker dışında iç transferi tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, dış transfer listelerinin de hazır olduğunu söyledi.

TFF 3'üncü Lig'de sezon biter bitmez transfere yönelip, bu hafta sonuna kadar imza atması beklenen Metin Peker dışında iç transferi tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, dış transfer listelerinin de hazır olduğunu söyledi. Dış transfer için ön hazırlığı henüz sezon bitmeden yaptıklarını belirten Güraçar, "Transferde A,B ve C planlarımız hazır. Ancak henüz çok erken, Play-Off maçları bile bitmedi. Erken transfer riskli ve yüksek maliyetli olur. Takip ettiğimiz oyuncularla ilgili görüşmeler önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Mevcut kadromuz iyi, transferde populist davranmayıp ihtiyaca göre nokta takviyeler yapacağız" diye konuştu.

Takımın ana rotasyonuna girecek 1-2 oyuncu ve takip ettikleri 3-4 genci kadroya kazandırmak istediklerini dile getiren Erman Güraçar, "Takıma çok takviyeye gerek yok. Çok transfer yapmak hata. Şampiyonluk yalnız transferle, parayla olmaz. Geçen sezon başında 5 yıl sonra transfer yasağı açılmış ama ligde bir ara düşme hattındaydık. Ayarları çok bozmadan, kadroyla çok oynamadan takviye yapacağız. Kadro istikrarı önemli. Karşıyaka atmosferini kaldıracak futbolcuları alacağız. Sezon çok uzun bir maraton ve biz sprint takımı değiliz. 1-2 maç kurtaracak oyuncular değil sezon boyunca her türlü hava ve saha şartlarında katkı sağlayacak isimlere yöneleceğiz. Bütün olasılıkları düşünüp en az hatayı yapacağız" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Transfer, Spor, Son Dakika

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