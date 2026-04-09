Karşıyaka'nın Umut Işığı: Ömer Faruk - Son Dakika
Karşıyaka'nın Umut Işığı: Ömer Faruk

Karşıyaka\'nın Umut Işığı: Ömer Faruk
09.04.2026 13:29
Ömer Faruk Sezgin, Karşıyaka'da 13 golle takımın en skoreri oldu, şampiyonluk umutlarını artırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste üçüncü kez Play-Off'a bilenen Karşıyaka'da sezonun ikinci yarısında sahalara müthiş dönen golcü Ömer Faruk Sezgin, finaller öncesi yakaladığı form grafiğiyle taraftarın şampiyonluk inancını artırdı. Normal sezonun son iki maçını oynayıp Play-Off'ta 24 Nisan'da Ayvalıkgücü veya Balıkesirspor deplasmanında çıkacağı ilk maçı bekleyecek yeşil-kırmızılılarda 26 yaşındaki Ömer Faruk kısa sürede takımın en skoreri oldu. Sezon başında transfer olduğu Karşıyaka'da sahaya çıkamadan bahis soruşturmasında 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan Ömer Faruk, ilk yarı boyunca oynayamadı.

Kasım ayındaki bin 24 futbolcunun yer aldığı soruşturmada kendisiyle aynı durumda olan diğer futbolcular ceza almaz veya minimum sınırdan 45 gün ceza alırken cezası hafiflemeyen golcü futbolcu aylarca bekledi. Cezasının kaldırılmasıyla ikinci yarının ikinci haftasında sahalara dönen Ömer Faruk kısa sürede kalitesini kanıtladı. Karşıyaka'nın kazandığı son 7 maçı golleri ve asistiyle boş geçmeyen santrfor takımına büyük katkı yaptı. Nazillispor ve Denizli İdmanyurdu'na 3'er, Altay ve Ayvalıkgücü'ne 2'şer, Uşakspor ve Bornova 1877'ye 1 gol atan Ömer Faruk, Karşıyaka formasını giydiği 12 maçta 13 gole ulaşarak takımın en skoreri ünvanını Yasin'den aldı. Yıldız futbolcu son 8 maçta yalnız golsüz biten Eskişehirspor mücadelesinde skor katkısı veremedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Umut Işığı: Ömer Faruk - Son Dakika

SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Umut Işığı: Ömer Faruk - Son Dakika
