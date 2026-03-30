Karşıyaka'nın Yeni Başantrenörüyle İlk Zaferi
Karşıyaka'nın Yeni Başantrenörüyle İlk Zaferi

30.03.2026 11:20
Karşıyaka, yeni başantrenörü Ahmet Kandemir ile Mersin Spor'u yenerek 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni başantrenörü yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, 7 haftalık galibiyet hasretine son vererek bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.

Ligde geride kalan 24 haftada yalnızca 5 galibiyet alabilen İzmir temsilcis, bu süreçte 3 farklı başantrenörle parkeye çıktı.

Sezona Faruk Beşok yönetiminde başlayan ve ilk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılılar, alınan mağlubiyetlerin ardından başantrenör değişikliğine gitti. İzmir ekibi, 14 Kasım'da başantrenörlüğe Candost Volkan'ı getirdi.

Takımıyla 8. haftada ilk maçına çıkan Candost Volkan, ilk 3 maçında Glint Manisa Basket'e ardından Mersinspor ve Beşiktaş Gain'e mağlup oldu. ONVO Büyükçekmece Basketbol'u yenerek ilk galibiyetini alan Candost Volkan, Bahçeşehir Koleji ve Safiport Erokspor'a üst üste kaybettikten sonra TOFAŞ'ı sahasında yenmeyi başardı. Bursaspor Basketbol mağlubiyetinin ardından sahasında Aliağa Petkimspor'u yenen Karşıyaka, kalan 7 maçta ise galibiyet alamadı.

İzmir temsilcisinde 24 Mart'ta başantrenör Candost Volkan ile yollar ayrıldı. Bu süreçte İzmir ekibi, 16 maçta 3 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı.

İlk maçında galibiyet aldı

2003-2006 ile 2007-2008 sezonlarında yeşil-kırmızılılarda görev alan Ahmet Kandemir, başantrenörlük görevine getirildi.

Takımıyla birkaç gün çalışma fırsatı bulan Kandemir, ilk maçında sahasında Mersin Spor ile karşılaştı.

İlk periyotu 21-34 geride tamamlayan Kandemir'in öğrencileri, devreye 55-42 önde girmeyi başardı. 3. periyotu da 74-72 önde tamamlayan yeşil-kırmızılılar, maçı 92-87 kazanmayı başardı.

Yeni takımıyla ilk maçında galibiyet alan Kandemir, 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Son sıranın hemen üstünde yer alan ve lige tutunmaya çalışan Karşıyaka, yeni antrenörüyle umutlandı.

Kaynak: AA

