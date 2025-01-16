Karşıyaka'nın Yeni Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Yeni Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'dan Şampiyonluk Mesajı

Karşıyaka\'nın Yeni Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım\'dan Şampiyonluk Mesajı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile ayrıldı ve Ahmet Yıldırım ile anlaştı. Yıldırım, sosyal medya üzerinden taraftara şampiyonluk hedefiyle ilgili güçlü bir mesaj verdi.

16.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:40
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kulübün içinde bulunduğu sıkıntılara rağmen şampiyonluk yarışının iddialı takımı olan Karşıyaka'da ayrılma kararı alan Mustafa Reşit Akçay'ın yerine anlaşma sağlanan teknik direktör Ahmet Yıldırım, camiaya ilk mesajını verdi. Yıldırım, sosyal medya hesabında mutlaka kupa hedefine ulaşacaklarını söyledi. İzmir'e gelip tesislere üst kuran, imza atarak takımı resmen devralmak için ise Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesinin feshedilmesini bekleyen 50 yaşındaki Yıldırım, taraftara şampiyonluk mesajı yolladı.

Yıllardır 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de görev yaparak şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri yaşayan, Karşıyaka kadrosu ve rakipleri yakından tanıdığı öğrenilen Ahmet Yıldırım, sosyal medya hesabında şampiyonluk görseli paylaştı. Tecrübeli teknik adam, yapay zekayla yapılmış, Karşıyaka'nın şampiyonluk kupasıyla binlerce taraftarının eşliğinde üstü açık otobüsle zafer turu attığı fotoğrafın üzerine, "Tek hedef, bahane yok! O kupa buraya gelecek" ifadelerini yazarak taraftarı heyecanlandırdı. Yıldırım yönetimindeki Karşıyaka, ikinci yarının ilk maçında pazar günü Kırşehir FK deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Yeni Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'dan Şampiyonluk Mesajı - Son Dakika

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