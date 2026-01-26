Karşıyaka\'da hedef şaştı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta son 3 maçında 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karşıyaka'da lider Belediye Kütahyaspor'la puan farkı 10'a çıktı. İzmir ekibi ise bu sonuçların ardından play-off hattından bir üst lige çıkmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona ekonomik sıkıntılarla başlamasına rağmen şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, arka arkaya aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline geldi. Uzun süre liderlik koltuğunda oturan yeşil-kırmızılılar, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla birlikte ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

İkinci devreye kötü bir başlangıç yapan İzmir ekibi, önce Afyonspor'la deplasmanda berabere kaldı, ardından evinde Belediye Kütahyaspor'a 1-0 yenildi. Karşıyaka, son olarak Balıkesirspor'a deplasmanda 2-1 yenilince zirveyle arasındaki fark 10'a çıktı ve puan tablosunda 4. sıraya kadar geriledi. Bu gelişmelerin ardından İzmir ekibi, hedefini play-off hattından bir üst lige çıkmak olarak belirledi.

Deplasmanda son 6 maçta 1 galibiyet

Deplasmanda bir türlü istediği sonuçları alamayan Karşıyaka, son 6 lig maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Dış sahadaki bu kötü performans, İzmir ekibinin büyük bir düşüş yaşamasına yol açtı ve sadece 6 puanı hanesine yazdırabildi. Skor üretme konusunda da sıkıntı yaşayan yeşil-kırmızılılar, bu süreçte kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri yalnızca 3 kez havalandırabildi. - İZMİR