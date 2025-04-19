Karşıyaka Oyuncularından Anlamlı Ziyaret

Karşıyakalı oyunculardan Enes Nalbantoğlu ve Abdülkadir Öksüz, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki lösemi hastası Deniz Demirel'i ziyaret etti.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da forma giyen Enes Nalbantoğlu ve Abdülkadir Öksüz, anlamlı bir buluşmaya imza attı. Yeşil-kırmızılı oyuncular, bir süredir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki lösemi hastası Deniz Demirel'i ziyaret etti. Fanatik Karşıyaka taraftarı olan Demirel, oyuncuları karşısında görünce mutluluğunu ve sevincini gizleyemeyince duygusal anlar yaşandı. Enes ile Abdülkadir de daha sonra tüm takım imzalı formayı Deniz Demirel'e hediye ederek birlikte fotoğraf çekildi. - İZMİR