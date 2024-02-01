 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka, Pazarspor'u yenerek 4'te 4 yapmaya çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Pazarspor'u yenerek 4'te 4 yapmaya çalışacak

Karşıyaka, Pazarspor\'u yenerek 4\'te 4 yapmaya çalışacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka, Pazarspor'u yenerek yıllar sonra ilk kez 4'te 4 yapmaya çalışacak. Zirvedeki Batman Petrolspor'un maç fazlasıyla 4 puan gerisinde üçüncü olan Karşıyaka, rakibini yenerse haftaya yarıştaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'la deplasmanda oynayacağı kritik rövanşa da moralli ve avantajlı çıkacak.

01.02.2024 12:57  Güncelleme: 12:59
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını sürdüren Karşıyaka bu hafta Pazarspor'u yenerek yıllar sonra ilk kez 4'te 4 yapmaya çalışacak. Son olarak 2020-2021 sezonunun başında art arda 4 galibiyet alan Kaf-Kaf, bu sezona 3'te 3'le başladıktan sonra Turgutluspor'a evinde yenilerek seriyi 4 maça çıkaramadı. İlk yarının son haftasında Sapanca Gençlikspor'u 3-2 yenip ardından teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde ikinci yarıya 2-1'lik Eynesil Belediyespor ve Amasyaspor FK galibiyetleriyle başlayan yeşil-kırmızılı ekip, Pazarspor engelini de taraftanın desteğiyle aşmak istiyor. Zirvedeki Batman Petrolspor'un maç fazlasıyla 4 puan gerisinde üçüncü olan Karşıyaka rakibini yenerse haftaya yarıştaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'la deplasmanda oynayacağı kritik rövanşa da moralli ve avantajlı çıkacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Pazarspor, Karşıyaka, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Pazarspor'u yenerek 4'te 4 yapmaya çalışacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:22:51. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Pazarspor'u yenerek 4'te 4 yapmaya çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement