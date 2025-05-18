Karşıyaka, Play-Off Finaline Yükselmek İstiyor - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Play-Off Finaline Yükselmek İstiyor

Karşıyaka, Play-Off Finaline Yükselmek İstiyor

TFF 3. Lig 3. Grup'taki Play-Off grup finali rövanşında Karşıyaka, yarın Muşspor'u mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. İlk maçta golsüz berabere kalan yeşil-kırmızılı ekip, taraftar desteğinden yoksun olarak zorlu mücadeleyi Alsancak Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

18.05.2025 11:38  Güncelleme: 11:53
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Karşıyaka, Play-Off grup finali ikinci maçında yarın sahasında karşılaşacağı Muşspor'u mağlup ederek finale yükselmek istiyor.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Karşıyaka, doğrudan grup finaline kalma hakkı elde etti. Bu turda Kütahya Belediyespor'u eleyen Muşspor'la eşleşen yeşil-kırmızılılar, ilk maçta rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kaldı. İzmir ekibi, finale kalmak için rövanş müsabakasında Muşspor ile yarın Alsancak Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ahmet Yıldırım ve öğrencileri, galip gelerek finale yükselmeyi hedefliyor.

Karşıyaka, rakibini elemesi durumunda TFF 3. Lig 2. Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor maçının galibiyle tarafsız sahada final müsabakasına çıkıp, 7 yıllık aradan sonra 2. Lig'e çıkmaya çalışacak.

Karşıyaka ile Muşspor bu sezon 3 kez karşı karşıya gelirken, normal sezonda oynanan karşılaşmaların ilkinde Karşıyaka sahasında 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Muş'ta oynanan bir diğer müsabakada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İzmir temsilcisi, ligin son haftasındaki Bursaspor mücadelesinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle yarın oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinden yoksun olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Play-Off Finaline Yükselmek İstiyor - Son Dakika

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