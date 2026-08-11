Karşıyaka Rashard Kelly'i Kadrosuna Kattı
Karşıyaka, ABD'li oyuncu Rashard Kelly ile 2026-2027 sezonu için anlaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li Rashard Kelly'i kadrosuna kattığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rashard'ın Wichita State Shockers, Parma, JDA Dijon, Gaziantep, Wolves Vilnius, BC Prometey, ADA Blois ve Aomori Watts takımlarında forma giydiği belirtildi.
Açıklamada, "2026-2027 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Rashard'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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