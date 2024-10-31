Karşıyaka Rodos'tan Döndü

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dün Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels ile mücadele eden Karşıyaka, Türkiye'ye döndü.
Uçaktaki arıza nedeniyle uçak seferi iptal edildikten sonra otele dönen yeşil-kırmızılı kafile, arızanın giderilmesinin ardından tekrar Rodos Havalimanı'na gitti.
Kafile, Rodos Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla saat 16.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
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