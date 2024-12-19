Karşıyaka, Saint-Quentin'i Yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi gruplarının 6. ve son haftasında Karşıyaka, deplasmanda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımını 93-67 yendi.
Saint-Quentin Arena'da oynanan C Grubu maçının ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-18 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 42-37 üstün girdi.
İkinci yarıda açılan Karşıyaka, final periyoduna 58-58 eşitlikle girdiği karşılaşmada parkeden 93-67 galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde play-in oynamayı garantileyen Karşıyaka, bu galibiyetle grubunu 2. sırada tamamladı.
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