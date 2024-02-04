Karşıyaka, Şampiyonluk Yolunda İkinci Yarıda Hız Kesmiyor

Şampiyonluk parolasıyla yola çıktığı TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarıda teknik direktörlük görevini Erkan Sözeri'nin devralmasıyla zirve yürüyüşü başlattı. Sözeri yönetiminde çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan Kaf-Kaf, iç sahada Pazarspor engelini 3-0'lık farklı skorla aşarken, zirvedeki Batman Petrolspor'la arasında farkı 1 maç fazlasıyla 2'ye indirdi. Rakibinin deplasmanda Silifke Belediyespor'la 1-1 berabere kaldığı haftada taraftarı önünde hata yapmayan yeşil-kırmızılı ekip 35 puanla Batman'ın ensesine yapıştı.
Grupta ilk devrenin son sınavında da Recep Umut yönetiminde Sapanca Gençlikspor'u yenen Karşıyaka, 2020-21 sezonunun ardından yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez üst üste 4 galibiyet alarak şampiyonluk ateşini yaktı. Kısa sürede taraftarın gönlüne taht kuran teknik direktör Erkan Sözeri, takımını maç boyunca boynunda Karşıyaka atkısıyla yönettikten sonra 90 dakikanın ardından oğluyla birlikte tribünleri selamladı. Maratonun ikinci etabına çok iyi başlayıp büyük moral bulan Karşıyaka, 10 Şubat Cumartesi günü gruptaki en önemli rakiplerinden Turgutluspor'a kritik randevuda konuk olacak. Kaf-Kaf rakibinden ilk yarıdaki yenilginin rövanşını almaya çalışacak.
İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat Depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Başkanlık ekonomi ve ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar, inşa çalışmaları ile eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan faaliyetlerle ilgili açıklama yayınladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk Pazar ayini yapıldı. Ayinde saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
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