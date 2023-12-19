 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u ağırlıyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak. Karşıyaka, galibiyetle hem ilk yarıyı moralli kapatmayı hem de zirveyle arasındaki farkı eritmeyi planlıyor.

Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor\'u ağırlıyor
19.12.2023 - 11:28,
Abone Ol

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki maçtır galibiyete hasret kalan şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, yarın ilk devrenin son sınavında Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta stoperler Alpay ve Ömer Alper'in cezaları biterken gözden çıkarılan Emre Gemici dışında eksik yok. Hafta sonu oynanması gerekip liglerdeki diğer maçlarla birlikte ertelenen ilk yarının son karşılaşması öncesi Karşıyaka 23 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Sapanca ise 11 puanla düşme hattında sondan ikinci basamakta yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip Sapanca'yı yenerek hem ilk yarıyı moralli kapatmayı hem de rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları haftada zirveyle arasındaki farkı eritmeyi planlıyor. Grupta yarın Karşıyaka'nın 7 puan önünde lider olan 30 puanlı Batman Petrolspor ile 27 puanlı zirve takipçisi Turgutluspor rakip olurken, 24 puanlı Efeler 09 SFK ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Galibiyetten başka hedefi olmayan İzmir temsilcisi maç öncesi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetim ve takıma 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü nedeniyle verdiği moral yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Alsancak, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u ağırlıyor - Son Dakika


12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50
Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37
Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23
Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18
Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18
Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10
Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu

Son Dakika
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
11:18 Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
11:18 Yanardağın patladığı İzlanda'da acil durum ilan edildi! Lavların yaklaştığı tüm yollar kapatıldı, trafik yasaklandı
11:10 Ünlü jeolog Üşümezsoy'dan ezber bozan açıklama: Şu an Türkiye'nin en güvenilir yerlerinden biri İstanbul'dur
11:07 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Yargı' dizisi hakkında RTÜK'e şikayette bulundu
11:06 Annesinin yanında ölü bulunan bebekle ilgili korkunç rapor: Kanında uyuşturucu çıktı
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 13:14:09. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement