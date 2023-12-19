Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor\'u ağırlıyor

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki maçtır galibiyete hasret kalan şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, yarın ilk devrenin son sınavında Sapanca Gençlikspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Kaf-Kaf'ta stoperler Alpay ve Ömer Alper'in cezaları biterken gözden çıkarılan Emre Gemici dışında eksik yok. Hafta sonu oynanması gerekip liglerdeki diğer maçlarla birlikte ertelenen ilk yarının son karşılaşması öncesi Karşıyaka 23 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Sapanca ise 11 puanla düşme hattında sondan ikinci basamakta yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip Sapanca'yı yenerek hem ilk yarıyı moralli kapatmayı hem de rakiplerinin birbirleriyle oynayacakları haftada zirveyle arasındaki farkı eritmeyi planlıyor. Grupta yarın Karşıyaka'nın 7 puan önünde lider olan 30 puanlı Batman Petrolspor ile 27 puanlı zirve takipçisi Turgutluspor rakip olurken, 24 puanlı Efeler 09 SFK ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Galibiyetten başka hedefi olmayan İzmir temsilcisi maç öncesi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yönetim ve takıma 19.12 Dünya Karşıyakalılar Günü nedeniyle verdiği moral yemeğinde bir araya geldi.