Karşıyaka, Silifke Belediyespor Deplasmanında Zorlu Bir Maç Oynayacak

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle zirveden inip liderliği kaptırdığı Bursaspor'un 6 puan gerisine düşen Karşıyaka, yarın zorlu Silifke Belediyespor deplasmanında terleyecek. Silifke Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren golcü İshak Kurt ile kadro dışı kalıp cezası da bulunan orta saha Hakan Barış görev yapmayacak.

Ligde sezona ilk 8 haftada üst üste 7 galibiyetle namağlup lider başladıktan sonra Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatıyla sarsılan, ardından kulüpteki istifalar ve olağanüstü kongre sürecinde belirsizliğe bürünen Karşıyaka, halen 26 puanla ikinci sırada yer alıyor. Mersin temsilcisi Silifke ise 22 puanla üçüncü basamakta İzmir ekibini takip ediyor.