Karşıyaka, son 4 maçını kazanarak zirve takibini sürdürdü

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı son 4 maçını kazanan Karşıyaka, ligin bitimine 2 maç kala zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve zirve takibini sürdürmeye devam etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'taki 28. hafta mücadelesinde Bulvarspor'a konuk olan Karşıyaka, rakibini 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini elde eden yeşil-kırmızılılar, puanını 51'e yükselterek zirvede yer alan Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve bitime iki hafta kala zirve takibini de sürdürmeye devam etti. Ligde üçüncü basamakta yer alan İzmir ekibi, kalan maçlarını kazanıp şampiyonluğun gelmemesi durumunda dahi ligi ikinci sıradaki Elazığspor'un üzerinde bitirerek play-off finalleri için önemli bir avantaja sahip olmak istiyor. Bulvarspor maçının yanı sıra genel değerlendirmeler bulunan Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Zorlu saha şartlarında Bulvarspor'a karşı çok pozisyona girmeyi başardık. Belki de bir sezonda girilebilecek kadar pozisyona tek maçta girdik. Bunları değerlendirebilsek 3-0, 4-0'ı yakalayıp maçı koparabilirdik ama yakışmayan hatalar yaparak goller yedik. Yine de bu zorlu şartlarda galibiyet güzel. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımıza, camiamıza hediye olsun. Taraftarımız her zamanki gibi yalnız bırakmadı bizleri. Vazgeçmeyeceğiz demiştik, vazgeçmiyoruz" dedi.

"Hedeflediğimiz üst liglere ulaşacağız"

Puan farkının 3'e düştüğünü hatırlatan Sözeri, "Biz sonuna kadar bu camiaya yakışan şekilde irademizi gösterip, mücadele edeceğiz. Oyuncularımız büyük bir aile olduklarını gösteriyorlar. Zaman zaman hatalar yapabiliyoruz; fakat oyun anlayışımızı, takım olmayı oturttuk diyebiliriz. Bunların hepsini bir araya toplayacak olursak çok güzel bir galibiyet oldu. Artık bu maçı unutup, önümüzdeki Hacettepe karşılaşmasına odaklanarak, taraftarımızla birlikte o maçtan kayıpsız ayrılmayı istiyoruz ve gelecek sonuçları beklemeye başlayacağız. Sağ olsun başkanımız, yönetim kurulumuz taraftarlarımız yine yanımızdaydı. Bu büyük bir güç. Karşıyaka'nın yerinin burası olmadığını göstermeye çalışıyoruz. İnşallah, buralardan sıyrılıp hedeflediğimiz üst liglere ulaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR