KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde mevcut yönetimde yer alan eski başkan Mutlu Altuğ'un İstanbul'da kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındığı açıklandı.
Yeşil-kırmızılı kulübün basketbol şubesinden yapılan yazılı açıklamada, "Dün gece saatlerinde kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan yöneticimiz Mutlu Altuğ hızla müdahale edilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka Spor Kulübü Eski Başkanı Mutlu Altuğ Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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