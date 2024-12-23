Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adayı Mehmet Karal - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adayı Mehmet Karal

Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Başkan Adayı Mehmet Karal

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda tek başkan adayı eski yönetici Mehmet Karal oldu. Kulübün geleceği için el birliğiyle güçlü çıkış hedeflendiklerini belirten Karal, yeni yönetim listesini sundu.

23.12.2024 22:49  Güncelleme: 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün yarın saat 18.00'de Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa adaylığını koyan tek isim eski yöneticilerden Mehmet Karal oldu. Yeşil-kırmızılarda bir süredir destek temaslarında olan Karal, listesini oluşturarak divan kuruluna sundu. Sponsorlukla ilgili temaslar yapıp son gün aday çıkmaması üzerine liste oluşturan eski başkanlardan Mutlu Altuğ'un içerisinde yer aldığı grup ise Karal liste çıkarınca aday olmadı.

Son yönetimde futbol altyapı başkanı olarak görev yapan Mehmet Karal'ın yönetiminde futbol şubesinde geçen sezon da aynı görevi yürüten Mustafa Taşova başkan olacak. Son şube yönetiminden Ayhan Gültekin'in yanı sıra Osman Dal ve Oktay Yeşil, futbol şubede yer alacak. Basketbol şubesi ilk etapta yönetime bağlı olarak Genel Menajer Nihat Mala idaresinde ilerleyecek. Voleybol şubesini yönetim dışından yine son şube başkanı Onur Güner yönetecek. Ana yönetimde Vural Budak, Berrin Baysak, Ahmet Diker, Barış Erel, Metin Yıldırım, Ahmet Murat Saral, Umut Pehlivan, Mahmut Çelik gibi isimler de yer alacak. Mehmet Karal ilk mesajında kulüpte tek yürek olarak kongre salonundan el birliğiyle güçlü bir şekilde çıkmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, Karşıyaka, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adayı Mehmet Karal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
23:14 Erdoğan’dan Netanyahu’ya “Suriye“ uyarısı: Mecbur kalacak Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Suriye" uyarısı: Mecbur kalacak
22:45 Çıldır Gölü’nde denizdeki dalga bile buz tuttu Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 00:14:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adayı Mehmet Karal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.