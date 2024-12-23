Son yönetimde futbol altyapı başkanı olarak görev yapan Mehmet Karal'ın yönetiminde futbol şubesinde geçen sezon da aynı görevi yürüten Mustafa Taşova başkan olacak. Son şube yönetiminden Ayhan Gültekin'in yanı sıra Osman Dal ve Oktay Yeşil, futbol şubede yer alacak. Basketbol şubesi ilk etapta yönetime bağlı olarak Genel Menajer Nihat Mala idaresinde ilerleyecek. Voleybol şubesini yönetim dışından yine son şube başkanı Onur Güner yönetecek. Ana yönetimde Vural Budak, Berrin Baysak, Ahmet Diker, Barış Erel, Metin Yıldırım, Ahmet Murat Saral, Umut Pehlivan, Mahmut Çelik gibi isimler de yer alacak. Mehmet Karal ilk mesajında kulüpte tek yürek olarak kongre salonundan el birliğiyle güçlü bir şekilde çıkmak istediklerini söyledi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka Spor Kulübü'nde Başkan Adayı Mehmet Karal - Son Dakika
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