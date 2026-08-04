Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Oda Tahliyesi Tartışması Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Oda Tahliyesi Tartışması Devam Ediyor

Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki Oda Tahliyesi Tartışması Devam Ediyor
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Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü arasındaki oda tahliyesi görüşmesinden sonuç çıkmadı.

KARŞIYAKA Spor Kulubü ile basketbol ve voleybol takımlarının 21 yıldır kullandığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki idari odayı boşalttıran Karşıyaka Belediyesi arasındaki son toplantıdan sonuç çıkmadı. Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, dün yeşil-kırmızılı kulübün eski başkanları ve STK temsilcileri buluştu. Görüşmede sonuç alınamadı. Karşıyaka Belediyesi'nin ağustos ayındaki ilk meclis toplantısında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki kulübün kullandığı odanın tahliye edilmesi de gündeme geldi. Ünsal, toplantıda kulübün geçen yıl yine belediye tarafından boşalttırılan Mavişehir'deki kulüp binasının ruhsatsız olduğunu, salonda ise tahliye edilen oda dışında kulübün diğer odalarda konuşlanmasının sürdüğünü söyledi. Yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı'nı da gündeme getiren Ünsal, stadın yapımı için tüm siyasilerle Yalı'daki araziye gidip bildiri imzalamaya hazır olduğunu, bir başkanlık maaşını da projeye bağışlayacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Oda Tahliyesi Tartışması Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Oda Tahliyesi Tartışması Devam Ediyor - Son Dakika
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