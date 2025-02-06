Karşıyaka, Tazminatla İlk Kez Şans Yakaladı - Son Dakika
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Karşıyaka, Tazminatla İlk Kez Şans Yakaladı

Karşıyaka, Tazminatla İlk Kez Şans Yakaladı

Karşıyaka, tarihinin ilk kez yollarını ayırdığı bir teknik direktörden tazminat alarak mali sıkıntılara rağmen Play-Off hattında kalmaya devam ediyor. Mustafa Reşit Akçay, kulüpten kendi talebiyle ayrılmasına rağmen Karşıyaka'ya 500 bin TL ödeyerek şampiyonluk yarışındaki mücadelesini sürdürüyor.

06.02.2025 12:40  Güncelleme: 12:42
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'taki şampiyonluk yarışında aylardır yaşadığı idari ve mali sıkıntılara rağmen Play-Off hattında ikinci sırada olan Karşıyaka, ilk kez yollarını ayırdığı bir teknik direktörden tazminat elde etti. Yıllarca sözleşmesini feshettiği teknik direktörlere yüklü tazminatlar ödeyen Kaf-Kaf, devre arasında kendi talebiyle kulüpten ayrılan Mustafa Reşit Akçay'dan ise üzerine para aldı. Sezon başında 29 Ekim'de ani gelişen rahatsızlığıyla hayatını kaybeden Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la imzaladığı sözleşmede kontratını tek taraflı sonlandırırsa kulübe 1 milyon TL tazminat ödeme maddesi bulunan Akçay, sürpriz bir şekilde kendisi gittiği için yeşil-kırmızılılara para ödedi.

19 Ocak'ta Kırşehirspor deplasmanında oynanan ikinci yarının ilk maçından önce hafta başında kimseye haber vermeden memleketi Trabzon'a dönen 65 yaşındaki tecrübeli teknik adamın antrenmanlara çıkmadığını noter kanalıyla 3 gün boyunca tespit ettiren Karşıyaka, sözleşmesi sonlandırılan Akçay'dan tazminat alma hakkı elde etti. Futbol şube yönetimiyle görüşmesi sonrasında 1 maaş alacağını bırakan Mustafa Reşit Akçay, kulübe üzerine 500 bin TL ödedi. Karşıyaka, kariyerinde yıllarca Süper Lig'de görev yapıp UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet rekoru kıran Akçay yönetiminde lige ilk 8 maçta namağlup 7 galibiyetle lider başlamış, ardından kulüpte yaşanan sıkıntılı süreçte zirveyi Bursaspor'a kaptırmıştı. Grubunda halen iddialı olan Karşıyaka'da mali sorunlar sürerken, Şube Başkanı Ayhan Gültekin dün, "Kimse bu şartlarda şampiyonluk beklemesin" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: DHA

Mustafa Reşit Akçay, Karşıyaka, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Tazminatla İlk Kez Şans Yakaladı - Son Dakika

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