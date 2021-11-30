Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek: Galibiyeti taraftar aldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor'dan sonra Edirnespor'u da 4-2 yenerek bu sezon ilk kez duble yapan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, "Bu galibiyeti taraftar aldı" dedi.

Taraftara övgüler yağdıran tecrübeli teknik adam, "Golü yiyip, kötü oynamamıza, ilk yarıyı geride kapatmamıza rağmen desteklerini sürdürdüler. Takımı onlar geri döndürdü. Karşıyaka'nın sahibi olduklarını tekrar gösterdiler. Geri dönüşümüzün mimarı oldular. Onlara iç sahadaki Modafen maçının ardından söz vermiştik. Şükürler olsun 2 haftadır sözümüzü tuttuk. Şimdi taraftarımızın gönlünü daha fazla kazanmaya çalışacağız" dedi.

"TAKIMIN MORAL DÜZEYİ ÜST SEVİYEDE"

Fikstürde zorlu bir dönemde olan yeşil-kırmızılılarda Ahmet Taşyürek, "Grupta üst üste lider Fethiyespor ve zirve yarışındaki Derince Belediyespor 'la deplasmanda karşılaşacağız. Bu maçların ardından şu an ikinci sıradaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u ağırlayıp ilk devreyi biteceğiz. Bu zorlu deplasmanlar öncesi en büyük avantajımız takımın moral düzeyi üst seviyede. Üzerimizdeki kazanamama stresini attık. Son 4 maçtır kaybetmedik. Kalan 3 maçı da en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına olabileceğimiz en iyi konumda girmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaf-Kaf, grupta 34 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde lider olan Fethiyespor'a cumartesi günü konuk olacak.